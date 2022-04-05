بين ثنايا التحليل النفسي - اسعد الامارة

2022/04/05 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسعد_الامارة حينما نكتب عن التحليل النفسي نكتب عن انفسنا، نحاول أن نعرف ماذا يدور بين ثنايا النفس وخلجاتها، نخجل أحيانًا، نذهب إلى الطفولة ونستدعيها بصمت دون أن ندري إننا نكصنا نحو عالم مضى وترك فينا ربما المسرات وربما الآهات وتم تثبيت Fixation ذلك بدون وعينا أو ارادتنا وكأننا نغترب عن الواقع ولو على مستوى الوعي، هنا يداهما "جاك لاكان" فيلسوف التحليل النفسي بعدة صور وأولها صورة الأب، تلك الصورة التي علقت في ......





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