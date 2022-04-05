2022/04/05 | 13:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4UOVKhJ_3fs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأزمة السياسية .. المستقلون بين تحدي البقاء على نهج الشارع التشريني وابتزاز الكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأزمة السياسية .. المستقلون بين تحدي البقاء على نهج الشارع التشريني وابتزاز الكتل السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).