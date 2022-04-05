ولي عهد الكويت يتسلم استقالة الحكومة

2022/04/05 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلم ولي العهد في الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، كتاب استقالة الحكومة، على ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.

وذكرت “كونا” في نبأ مقتضب أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل بقصر بيان ظهر الثلاثاء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة.

وتأتي الاستقالة بعدما تمكنت المعارضة الكويتية من جمع الأصوات الكافية لإقرار طلب عدم التعاون مع الحكومة، الذي كان من المقرر أن يتم التصويت عليه الأربعاء.

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