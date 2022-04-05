2022/04/05 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على خمسة متهمين بالدكة العشائرية في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على خمسة متهمين بجريمة الدكة العشائرية في منطقة الفضيلية شرق بغداد".

واضافت ان "القوة ضبطت بحوزتهم 3 بنادق كلاشنكوف ،12 مخزن بندقية كلاشنكوف ، وجعبة مخازن بندقية "، مشيرة الى انه "تمت إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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