مصرع 3 مصريات بحادث مروع في سلطنة عمان

2022/04/05 | 13:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقت 3 معلمات مصريات مصرعهن، في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، بحادث مروري مروع وقع في إحدى محافظات السلطنة.ونعت سفارة سلطنة عمان في القاهرة، اليوم الثلاثاء، المعلمات المصريات الثلاث اللاتي لقين مصرعهن في حادث سير بالسلطنة، معربة عن تعازيها لأسر المعلمات الثلاث.وكتبت السفارة عبر تويتر: “تتقدم سفارة سلطنة عُمان في القاهرة بخالص […]

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