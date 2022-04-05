القبض على خمسة متهمين لتنفيذهم جريمة 'الدكة العشائرية' شرقي بغداد

2022/04/05 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على خمسة متهمين لتنفيذهم جريمة "الدكة العشائرية" في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على خمسة متهمين بجريمة الدكة العشائرية في منطقة (الفضيلية) شرق بغداد".

وأضاف البيان، أن "المتهمين ضُبط بحوزتهم 3 بندقية كلاشنكوف ،12 مخزن بندقية كلاشنكوف ، جعبة مخازن بندقية، وتمت إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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