ضبط صواريخ 'ستريلا' في ديالى - عاجل

2022/04/05 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط كدسا يحتوي على خمسة صواريخ نوع "ستريلا" في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز قسم شرطة بهرز وبالتعاون مع قسم مكافحة المتفجرات، تمكنت من ضبط كدس يحتوي على خمسة صواريخ نوع (ستريلا)، تعود لعصابات داعـــش الارهابيـة".وأوضح البيان، ان "عملية العثور على الصواريخ تمت من خلال عملية استباقية في احد بساتين ناحية بهرز جنوب مدينة بعقوبة".

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