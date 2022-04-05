العالم أمام تهديد قنبلة أخطر من النووي.. فما هي؟! | تقرير

2022/04/05 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنذر تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية بكارثة اقتصادية على القارة الأوروبية، سيما مع ارتفاع الأسعار وشح الاستيراد أو التصدير، مع تداول أرقام عن انخفاض النمو وارتفاع التضخم أمام حلول غير واضحة المعالم.

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