قوى العراق السياسية تصوم عن الصراع وتقترب من السبات

2022/04/05 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

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اجترحت قوى سياسية في العراق حالة صوم في الشهر الفضيل عن المشاركة الإعلامية، ما يشبه دخول المعادلة السياسية في حالة شبه سبات وتبخر للتقارب حول توقيت تشكيل الحكومة الجديدة، حالة تنذر بخسارة بغداد لبناء بيتها السياسي وهو ما يضاف إلى قائمة التحذير من العقدة السياسية التي لم يتغير على واقعها شيء حتى اليوم.

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