المالية النيابية تتبنى مقترح دعم صندوق المشاريع المدرة للدخل

2022/04/05 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تبنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، مقترح دعم صندوق المشاريع المدرة للدخل.

وذكرت الدائرة الاعلامية مجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة المالية تتبنى مقترح دعم صندوق المشاريع المدرة للدخل وزيادة راس مال الصندوق بأربع إضعاف".

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