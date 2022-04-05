2022/04/05 | 14:36 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الموارد يقدم طلباً إلى البرلمان بشأن خطة الصيف المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/05 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد يقدم طلباً إلى البرلمان بشأن خطة الصيف المقبل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الموارد يقدم طلباً إلى البرلمان بشأن خطة الصيف المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).