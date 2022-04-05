2022/04/05 | 14:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يقول علماء إن أنواع الروائح التي يحبها الناس أو يكرهونها تميل إلى أن تكون شائعة بين الأفراد من خلفيات ثقافية مختلفة، ما قد يشير إلى أساس تطوري لما يبدو أنه تفضيلات عالمية للرائحة.وفي دراسة جديدة، طلب الباحثون من أفراد من 10 مجموعات ثقافية متميزة – بما في ذلك عدد من الشعوب الأصلية […]

ظهرت المقالة “لا يهم من أين أنت”..



رائحة محددة قد تكون المفضلة في العالم! أولاً على ايرث نيوز.

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