السعودية والكويت ومصر لا تزال بنفس المستوى..ما هي الوجهات التي أصبحت أقل خطورة لفيروس كورونا؟

2022/04/05 | 14:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للأسبوع الثاني على التوالي، لم تضف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وجهة جديدة واحدة إلى فئة المستوى 4 الأعلى خطورة للسفر.

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