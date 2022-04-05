من الجو.. شاهد شارع الشهيد احمد زيني في كربلاء (فيديو)

2022/04/05 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية لقطات مصورة من

احد شوارع مدينة كربلاء المقدسة، في

اليوم الثاني لشهر رمضان المبارك.

والتقطت عدسة وكالة نون الخبرية، صوراً

جوية لشارع الشهيد احمد زيني بعد

الافطار.

تصوير: علي

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