2022/04/05 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة غرف متداخلة تحوي اجهزة ومعدات

يعمل ملاكها الفني 24 ساعة في اليوم

ويقدم خدمات كبيرة لجهات عدة منها داخل

العتبة الحسينية واخرى خارجها، شعبة

ادخلت احدث التقنيات والتكنولوجيا في

عالم الهاتف والاتصا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية حولت العالم الى قرية.. 66 "بدالة" تجاوزت سعتها عشرة الاف خط هاتفي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية حولت العالم الى قرية.. 66 "بدالة" تجاوزت سعتها عشرة الاف خط هاتفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).