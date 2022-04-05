بيارق الخير تحذر.. صراع الحلبوسي والزاملي قد يدخل جدول أعمال جلسات البرلمان

2022/04/05 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..حذرت كتلة بيارق الخير، الثلاثاء، من دخول صراع الحلبوسي والزاملي إلى جدول الأعمال الخاص بمجلس النواب.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “صراع السلطة بين هيئة رئاسة البرلمان ونائبة يهدد جدول أعمال مجلس النواب “، مبيناً […]

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