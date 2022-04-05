دعم أولمبي لإقامة مباراة ودية بين العراق واسبانيا

2022/04/05 | 14:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس اللجنة الاولمبية الاسبانية اليخاندرو بلانكو، دعمه لإقامة مباراة ودية بين منتخب بلاده والعراق قريباً.وقال بلانكو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي رعد حمودي في بغداد، ان “ما اتفقنا عليه في العاصمة مدريد انا وصديقي رعد حمودي لن يكون حبرا على ورق فقط وانما سيتحول الى التزام وعمل مشترك بين […]

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