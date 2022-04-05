مشاهد غير أخلاقية توقف الحلقة الأولى من مسلسل رمضاني في مصر

2022/04/05 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الثلاثاء، وقف الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” بسبب “عدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية إذاعتها بالتحايل”.

وأكد المجلس في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والتي حذفت منها “مشاهد تتعلق بزنا المحارم”.

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