ميزات جديدة من واتساب لخدمة الرسائل الصوتية طال انتظارها

2022/04/05 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم واتساب (WhatsApp) ، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الميزات الجديدة لخدمة المستخدمين الذين يرسلون الآن 7 مليارات رسالة صوتية على التطبيق كل يوم في المتوسط.

وقالت واتساب في مدونتها “جعلت الرسائل الصوتية من السهل والسريع على الأشخاص إجراء محادثات أكثر تعبيرا”، وأضاف “إن إظهار العاطفة أو الإثارة من خلال الصوت أمر طبيعي أكثر من النص”.

وتابعت واتساب “وفي كثير من الحالات، تكون الرسائل الصوتية هي الشكل المفضل للتواصل على المنصة”.

وهناك 3 تغييرات ضخمة، سنشرحها هنا بالتفصيل.

1.



تشغيل خارج القناةحيث يمكنك تشغيل الرسائل خارج القناة التي فيها المحادثة الصوتية، فإذا بدأت في الاستماع إلى رسالة صوتية في قناة معينة، فيمكنك ترك تلك القناة والتحدث إلى شخص آخر في قناة أخرى، وسيستمر تشغيل الرسالة الصوتية في الخلفية.

يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كانت الملاحظة الصوتية طويلة جدًا، وتريد الاستمرار في استخدام واتساب دون أن تكون ملزما بالبقاء في نفس القناة.

2.



وقف واستئناف التسجيلميزة أخرى طال انتظارها هي القدرة على إيقاف التسجيلات واستئنافها، إذا سبق لك أن سجلت رسالة طويلة، فبالتأكيد عانيت من جمع أفكارك وتسجيلها دفعة واحدة.

أما مع التحديث الجديد فيمكنك إيقاف التسجيل مؤقتًا واستئنافه عندما تكون جاهزًا.

3.



معاينة المحادثةمعاينة المحادثة هي أيضًا ميزة أخرى طال انتظارها، والأمر بسيط: فيمكنك الاستماع إلى الرسائل الصوتية قبل إرسالها.ويمنحك هذا فرصة لمعرفة ما إذا كنت قد قلت شيئًا ما كنت ترغب في عدم قوله، أو للتحقق مما إذا كانت جودة الصوت لديك جيدة بما يكفي.

وإذا قررت أن الرسالة ليست صحيحة، فيمكنك ببساطة إلغاؤها.

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