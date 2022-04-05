ما هو التيار الشيوعي الأممي ؟ المواقف الأساسية - التيار الشيوعي الأممي

2022/04/05 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيار_الشيوعي_الأممي يدافع التيار الشيوعي الأممي عن المواقف التالية- أصبحت الرأسمالية منذ الحرب العالمية الأولى نظامًا اجتماعيًا مصابًا بالانحطاط .



لقد أغرقت البشرية في حلقة بربرية مفرغة من الأزمات ، الحروب ، إعادة البناء ثم حروب جديدة .



في ثمانينات القرن العشرين دخلت الرأسمالية في مرحلة انحطاطها الأخير ، مرحلة التحلل .



هناك بديل واحد ممكن فقط يقدمه هذا الانحطاط التاريخي غير القابل لأي إصلاح : الاشتراكية أو ال ......





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