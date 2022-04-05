بنزيما: هذا ما أشعر به خلال شهر رمضان

2022/04/05 | 14:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد هداف ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، أن صيام شهر رمضان لا يؤثر على مستواه، بل يعطيه “شعورا رائعا”.وفي مقابلة مع مجلة “إسكواير”، قال النجم الفرنسي المتألق، إن شهر رمضان يمثل جزءا أساسيا من حياته.وقال بنزيما: “لا يؤثر شهر رمضان على تمريني الروتيني.رمضان جزء من حياتي، وديني يفرض علي […]

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