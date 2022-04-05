أمانة مجلس الوزراء تطلق مبادرة لزراعة مليون شجرة في بغداد والمحافظات

2022/04/05 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..

أوصى الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الثلاثاء، الوزارات بدعم مبادرة لزراعة مليون شجرة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "الغزي شارك في مبادرة أطلقتها دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بزراعة مليون شجرة وشتلة في عموم المحافظات، من أجل زيادة المساحات الخُضر، وتحقيق التنمية المستدامة، والتقليل من ظاهرة التصحر، عبر زراعة الأشجار في مبنى الأمانة".

وأثنى "الأمين العام لمجلس الوزراء، على المبادرة، مؤكداً أنها "ستسهم في الحد من ظاهرة التصحر وتحافظ على البيئة والتغيرات المناخية"، داعياً "المؤسسات الحكومية والتعليمية والتربوية كافة، إلى دعم المبادرة والإسهام الفاعل فيها، عبر زراعة الأشجار والشتلات في الدوائر والجامعات والمدارس".

من جانبه أوضح المدير العام لدائرة المنظمات غير الحكومية، أشرف عبد الكريم الدهان، أن "المبادرة تتضمن زراعة أشجار مثمرة وشتلات متنوعة من الورود، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، فضلاً عن زيادة المساحات الخُضر في العاصمة بغداد والمحافظات، وذلك ضمن خطة عمل وطنية توعوية، لغرض دعم قطاع البيئة والإسهام في تعزيز المبادرة الوطنية لدعم البيئة وتقليل الانبعاثات".

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