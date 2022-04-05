واشنطن اختبرت

2022/04/05 | 15:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت الولايات المتحدة تجربة "ناجحة" لصاروخ خارق لسرعة الصوت في منتصف شهر مارس الماضي، لكنها أبقت الأمر سرا لحوالي أسبوعين لتجنب تصعيد التوترات مع روسيا بينما كان الرئيس جو بايدن يستعد للسفر إلى أوروبا، وفقا لشبكة "سي أن أن" نقلا عن مسؤول دفاعي مطلع على الأمر

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