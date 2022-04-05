تخفيف الاستنفار الأمني في شريط زراعي يشكل مصدر تهديد لأهم قاعدة جوية بالعراق

2022/04/05 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر امنية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تخفيف الاستنفار الامني في شريط زراعي شكل مصدر تهديد لاهم قاعدة جوية في العراق.

وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الاستنفار الامني في شريط زراعي بين ديالى وصلاح الدين ضمن الضفة الشرقية لنهر دجلة تم تخفيفه مع بقاء حالة الحيطة والحذر وعمليات التمشيط الجوي بين فترة واخرى من قبل طائرات متخصصة".

واضافت المصادر، ان "الشريط شكل لعدة مرات مصدر تهديد مباشر لقاعدة بلد الجوية بسبب استهدافها بصواريخ من خلال البساتين والاشجار العالية التي توفر غطاء طبيعي للاختباء من قبل الجهات المنفذة لعمليات القصف".

واشارت الى ان" نتائج التحقيق في اخر قصف لقاعدة بلد قبل اسبوعين تم ارسالها الى بغداد دون ايضاح أيا منها والقرار بيد القيادات العليا من اجل كشف طبيعة ما حصل ".

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