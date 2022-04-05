ائتلاف المالكي يحذر من هيمنة التحالف الثلاثي على اللجان النيابية

2022/04/05 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، من هيمنة التحالف الثلاثي على اللجان النيابية، داعيا الى تقسيمها بين الكتل.

وقال القيادي في دولة القانون، النائب محمد الصيهود في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجان البرلمانية يجب ان تقسم وتوزع بين الكتل والأحزاب وفق الثقل البرلماني لكل كتلة ولا يمكن حصر هذه اللجان بجهات سياسية معنية، بضمنها رئاسات اللجان".

وأضاف ان "القوى السياسية لن تسمح للتحالف الثلاثي بالسيطرة والهيمنة على اللجان البرلمانية"، مشيرا الى ان "اللجان يجب ان توزع بين الكتل ونوابها وفق الاختصاص، ورئاسة هذه اللجان يجب ان تكون وفق الاتفاق والتوافق بين كل الكتل وعدم حصر الأمر بالتحالف الثلاثي فقط".

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