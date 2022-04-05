"توقّف الزمن"..فيلم أُنقذ بالقرب من تشيرنوبيل في أوكرانيا يظهر الحياة قبل الكارثة النووية

2022/04/05 | 15:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ المصوّر ماكسيم دونديوك بتجميع ذكريات عائلات أُجبرت على ترك منازلها شمال أوكرانيا عقب كارثة تشيرنوبل النووية عام 1986، بعد مرور 30 عامًا.

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