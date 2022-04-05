المؤسسة العسكرية وجبة رمضان الدسمة

2022/04/05 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عباس قاسم المرياني

هل باتت القوات الامنية بكل صنوفها

وسيلة دسمة تفترسها القنوات الاعلامية؟

وهل انتهت المواضيع المهمة في العراق

حتى يصل الحال بهذه القنوات إلى تصويب

سهامها تجاه المنظومة العسكرية

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