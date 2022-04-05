الزراعة تسمح بأستيراد البطاطا والطماطة والخيار والباذنجان لانخفاض انتاجها المحلي

2022/04/05 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة السماح بأستيراد

محاصيل البطاطا والطماطم والخيار

والباذنجان لانخفاض انتاجها محليا

وأكد الناطق الرسمي للوزارة حميد

النايف بأنه استنادا الى المعطيات

الواقعية حصلت موافقة وزير الزراعة

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