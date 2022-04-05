2022/04/05 | 15:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الخبير القانوني، ماجد مجباس، اليوم الثلاثاء، ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لانها غير قابلة للاستئناف.وقال مجباس لوكالة ايرث نيوز، إن “قرارات المحكمة الاتحادية هي قرارات باتة وملزمة بموجب المادة ٩٤ من الدستور العراقي وعليه لا مناص تنفيذ قرارات المحكمة لانه هذه القرارات غير قابلة لا للاستئناف ولا للتمييز ولا لاي […]

ظهرت المقالة قانوني: قرارات المحكمة الاتحادية “ملزمة وغير قابلة للاستئناف” بموجب الدستور أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانوني: قرارات المحكمة الاتحادية “ملزمة وغير قابلة للاستئناف” بموجب الدستور) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانوني: قرارات المحكمة الاتحادية “ملزمة وغير قابلة للاستئناف” بموجب الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).