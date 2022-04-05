2022/04/05 | 15:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع ومجموعة الناتو » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 15:19

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