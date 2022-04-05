الجيش الروسي يعرض على نظيره الأوكراني إلقاء أسلحته في ماريوبول

2022/04/05 | 15:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عرض الجيش الروسي على نظيره الأوكراني إلقاء الأسلحة مع الوعد بالإبقاء على حياة الجنود والخروج من الممرات الإنسانية إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف.جاء ذلك في البيان الذي أصدره رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، انها “تدعو القوات المسلحة الروسية، انطلاقا من المبادئ الإنسانية البحتة، وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وكتائب […]

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