2022/04/05 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 9yZBchI8XV4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يفجع بهجوم منزل نقيب المهندسين .. والامم المتحدة تفجرها | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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