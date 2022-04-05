شهادة والدة الصحفي جيمس فولي: كنت آمل أن تكون

2022/04/05 | 15:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت والدة الصحفي الأميركي، جيمس فولي، في شهادتها، الاثنين، في إطار محاكمة جهادي من تنظيم الدولة الإسلامية متهم بأنه أحد خاطفيه، إنها كانت تأمل في البداية أن تكون التقارير عن إعدام ابنها في سوريا "مزحة قاسية".

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