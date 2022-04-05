بعد شكواه على الشركة.. إيلون ماسك يشتري اسهماً في تويتر بقرابة 3 مليار دولار

2022/04/05 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةاشترى الملياردير الأميركي إيلون ماسك حصة كبيرة في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» تقدر بـ9.2 في المائة من الشركة بقيمة تقارب 3 مليارات دولار ليصبح أكبر مساهم في المنصة، وذلك بعد أسبوع من تلميحه إلى أنه قد ينشئ منصة تواصل اجتماعي خاصة.

وارتفعت أسهم «تويتر» نحو 25 في المائة في تداول ما قبل السوق بعدما تم الكشف عن إيداع تنظيمي يسرد تفاصيل شراء ماسك الحصة التي تقدر بـ73.48 مليون سهم.

ويعتبر ماسك أحد مستخدمي «تويتر» الأكثر شعبية، مع أكثر من 80 مليون متابع.



كما أنه غزير الإنتاج بشكل خاص، حيث يستخدم حسابه لمشاركة «الميمات» بالإضافة إلى مشاركة أخبار حياته وشركاته.

وارتفعت أسهم شركات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك ميتا وسناب المالكة لتطبيق سناب شات.

ويمتلك ماسك 73.5 مليون سهم في تويتر، مما يشير إلى أن قيمة حصته في الشركة تصل إلى 2.9 مليار دولار بناء على إغلاق السهم يوم الجمعة.



ويمتلك الأسهم صندوق إيلون ماسك روفوكابل تراست.

ولدى ماسك، الذي يستخدم تويتر بكثرة، أكثر من 80 مليون متابع لحسابه على الموقع منذ انضمامه في 2009.

ومع ذلك، انتقد ماسك منصة وسائل التواصل الاجتماعي وسياساتها في الآونة الأخيرة وقال إن الشركة تقوض الديمقراطية من خلال عدم الالتزام بمبادئ حرية التعبير.

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