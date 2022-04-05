الاتحاد الوطني يتهم الحزب الديمقراطي بممارسة فرض الارادات

2022/04/05 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةاتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، الحزب الديمقراطي بممارسة فرض الارادات على الاتحاد من خلال الاستحواذ على المناصب.

وقال القيادي في الاتحاد طارق جوهر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "البيت الكردي فيه توافق قديم على منح منصب رئيس الجمهورية للاتحاد مقابل منصب رئيس الإقليم ورئيس الوزراء للديمقراطي".

وأضاف ان "الاتحاد متمسك بمرشحه برهم صالح للولاية الثانية"، مبينا ان "الاتحاد فوجئ بمحاولات الديمقراطي فرض الارادات والاستحواذ على المناصب والالتفاف على الاتفاقات والتوافقات".

وأفاد انه "ليس من حق الحزب الديمقراطي الكردستاني التمسك بجميع المناصب داخل الإقليم وخارجه".

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