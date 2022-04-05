2022/04/05 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن اطلاق وجبة جديدة من سلف 25 مليون للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف 25 مليون للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".

واضاف أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".وتابع ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).