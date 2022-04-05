بشار جرار يكتب عن إبداء الأمير الأردني حمزة الرغبة بالتخلي عن آخر ألقابه الملكية: تراجع أم مراجعة؟

2022/04/05 | 15:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يخفى على أحد، من سرتهم أنباء "الفتنة" في الأردن.عام انصرم، وشهر انقضى على الفتنة و"الصلحة" حيث رسالة الأمير حمزة للملك عبد الله الثاني الودية بما حملت من صيغ الإقرار بـ “الأخطاء" والاعتذار العلني عليها، مما سر خاطر الأردنيين ومحبي

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