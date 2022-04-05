الشخصيةُ الكُشاجمية..

2022/04/05 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

عندما تجتمعُ فنونُ الآدابِ ومعارفُها

في شخصيةٍ مُعيّنة، وعندما تتلقّفُها

ذائقتُك مُجتمعةً في كيانٍ معرفي كبيرٍ

يُملي عليك الشعرَ والنوادرَ وجمالَ

المنطقِ وحُسنَ المقال ورصانةَ الر

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