فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع داخل مبنى المجلس البلدي لمدينة الصدر

2022/04/05 | 15:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مبنى المجلس البلدي لمدينة الصدر شرقي بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل المجلس البلدي لمدينة الصدر شرقي العاصمة”.واضاف المصدر أن “الحادث عبارة عن احتراق كرفانات عدد اثنين”.

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