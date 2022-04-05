نائب: قد نشهد تحالف جديد لتشكيل الحكومة بعد تصدع الثلاثي

2022/04/05 | 15:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين النائب وعضو ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي، الثلاثاء، أن هناك نية لانسحاب كتل سياسية من التحالف الثلاثي والتوجه إلى الإطار بعد فشل جلستين متتاليتين لتمرير رئيس الجمهورية.وقال الغزالي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “هناك كتل سياسية ستنسحب من التحالف الثلاثي وتتوجه إلى الإطار التنسيقي خصوصاً بعد فشلهم لمرتين متتاليين في تمرير مشروعهم […]

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