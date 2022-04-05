مجلس وكلاء الأمن الوطني يوافق على ابرام مذكرة تفاهم مع الناتو

2022/04/05 | 15:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد مهام كل جهة وصلاحياتها وآليات التنسيق فيما بينها ومنع التقاطعات المحتملة.

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