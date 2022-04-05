2022/04/05 | 15:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر مباريات مونديال قطر 2022 بنظام القرعة العشوائية، والتي تستمر حتى 28 أبريل الحالي.وتأتي هذه المرحلة بعد إجراء القرعة النهائية للمجموعات والمباريات المرتقبة في كأس العالم المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.وأعلن “فيفا” في بيان أنه “يمكن للمشجعين […]

ظهرت المقالة انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر مونديال 2022 أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر مونديال 2022) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر مونديال 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).