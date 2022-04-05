بالوثيقة.. هيئة الاعلام والاتصالات تعلق برنامج “مع ملا طلال” وتطالب بتقديم اعتذار رسمي للجيش

2022/04/05 | 16:05 - المصدر: ايرث نيوز

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هيئة الاعلام والاتصالات تعلق برنامج “مع ملا طلال” وتطالب بتقديم اعتذار رسمي للجيش أولاً على ايرث نيوز.

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