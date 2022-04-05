2022/04/05 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيشُ مناطق شمال وشرق سوريا، الخاضعة لسيطرة القوات الكردية "أجواء حرب هادئة وجديدة"، وهو ما تشير إليه التطورات الميدانية على الأرض وفي الجو، بحسب ما يقول صحفيون وباحثون لموقع "الحرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حرب جديدة" في شرق سوريا.. هل تغيّر تركيا المعادلة بـ"المسيرات"؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حرب جديدة" في شرق سوريا.. هل تغيّر تركيا المعادلة بـ"المسيرات"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).