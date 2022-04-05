حزب كردي يضع عدة شروط للمشاركة بجلسة تنصيب رئاسة الجمهورية

2022/04/05 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد عضو حراك الجيل الجديد صلاح داود، اليوم الثلاثاء، أن نواب الحراك في البرلمان العراقي لن يحضروا جلسات البرلمان إلا بشروط.

وقال داود في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "قائمة المطالب التي تقدم بها نواب الجيل الجديد لم ينفذ منها شيئا من قبل التحالف الثلاثي".

وأضاف أنه "إذا لم تنفذ ورقة المطالب التي تقدمنا بها، فلن نشترك بجلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على رئيس الجمهورية".

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