2022/04/05 | 16:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الداخلية المصرية إنه سيتم سحب عينات من الشكولاتة وتحليليها، بعد الحديث عن احتواء بعض الأنواع على نسبة من الخشخاش المخدر.

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