حقيقة منح مكتب الكاظمي مستثمرا قرضا مقداره 76 مليون

2022/04/05 | 16:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / نفى مكتب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، منحه قرضا لمستثمر مقداره 76 مليون.وتداولت وسائل إعلام وثيقة تنص على “منح مكتب رئيس الوزراء قرضا لمستثمر مقداره 76 مليون دولار مع استثنائه من نسبة الإنجاز.

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