2022/04/05 | 16:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم التصويت على حلِّ المنتخب العراقي، والعمل على تكوين منتخب جديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يعلق على انباء حل المنتخب العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يعلق على انباء حل المنتخب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).