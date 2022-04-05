تصوير بعض مظاهر الصراع الطبقي بالرواية الموسومة المطاردون للكاتبة الجزائرية ليندة كامل . - حسن ابراهيمي

2022/04/05 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_ابراهيمي تلقفت مصطلح الخوف الذي تردد أكثر من مرة في الرواية الموسومة المطاردون للكاتبة الجزائرية المقتدرة ليندة كامل ، وبحثت عن سبب توظيفه ، فوجدت أنه لم يوظف اعتباطا ،بمعنى أنه كان شعور شخصيات روائية تملكها بسبب جملة من الأحداث الروائية التي وإن كان الخيال لعب دوره في سردها ، رغم ذلك فبتقديري ينبغي استحضار التاريخ النضالي للشعب الجزائري من أجل ت ......





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