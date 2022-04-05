إطلاق وجبة جديدة من سلف الـ25 مليوناً لثلاث فئات

2022/04/05 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، اطلاق وجبة جديدة من سلف 25 مليون للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إنه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف 25 مليون للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

وأضاف، ان "الفروع ما زالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".

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